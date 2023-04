Profesor de sport amenințat cu cuțitul de către un elev Un profesor de sport a fost amenințat cu cuțitul de un elev. Dupa incident, minorul a parasit incinta școlii. Ulterior, acesta a fost indentificat de o patrula de polițiști care l-au condus la sediu pentru auderi. „Din primele verificari, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 19 aprilie a.c. un elev de 15 ani, aflandu-se in sala de sport, pe fondul unor discutii contradictorii cu profesorul, ar fi scos din rucsac un obiect ințepator si l-ar fi amenintat pe acesta, dupa care a parasit incinta scolii, abandonand obiectul. Minorul a fost identificat la scurt timp de catre o patrula de poliție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

