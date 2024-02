Profesoară de franceză, acuzată că îi învață pe elevi expresii vulgare. 'Nos poules dans votre cour' O profesoara de limba franceza care preda la o școala din Brașov se afla in centrul unui scandal, dupa ce parinții mai multor elevi au reclamat-o la conducerea unitații de invațamant. Parinții s-au declarat scandalizați de mai multe lucruri, inclusiv de postarile profesoarei pe TikTok. Dintre reproșurile specifice, unul iese in evidența, pentru ca face trimitere la situații similare cu care s-au intalnit oameni de toate generațiile, atunci cand au fost la școala. E vorba de expresia, aparent inofensiva, "Puii noștri in curtea voastra" care in limba romana nu are nicio semnificație… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

