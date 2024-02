Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara din Tureac, diriginta unei clase de-a V-a, a oferit școlii cadoul primit de la parinți și copii de Moș Nicolae. Aceștia i-au daruit un card cadou Decathlon, insa profesoara a decis sa-l foloseasca pentru achiziționarea a doua porți pentru orele de educație fizica. Diriginta unei clase de-a…

- Un scandal ce are in atenție o școala bine cotata din Valcea a izbucnit dupa ce in mediul online a aparut o filmare care surprinde mai mulți elevi fumand in curtea școlii, incercand sa deschida o sticla cu vin.

- Polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați, miercuri seara, cu privire la faptul ca un barbat a fost observat in timp ce ar fi sustras mai mai multe baterii externe, din incinta unei societați comerciale. „Apelul a fost dat de catre un elev din cadrul Școlii de Agenți de poliție «Septimiu Muresan»…

- Iulia Albu s-a infuriat tare atunci cand și-a vazut prețioasele camași patate de vopsea, de un grup de școlari care pictau, in ediția de seara trecuta de la America Express. Momentul se pare ca nu a fost deloc lipsit de reacții. Iata ce declarații a facut Iulia Albu, in urma cu puțin timp, in cadrul…

- O tanara profesoara de educație sociala nu știe ce sa mai faca cu elevii galagioși de la ore. Femeia spune ca a incercat toate metodele posibile insa nu-i poate face pe elevii, care sunt in clasa a 7-a, sa nu țipe in timpul orelor. Profesoara povestește ca nu poate conta nici pe ajutorul direcțiunii,…

- Sase sportive ale sectiei de inot a CSM Ploiesti au participat la Campionatul National in Bazin Scurt – Seniori, Tineret si Juniori, desfasurat la Otopeni si s-au intors acasa cu un bilant excelent: 10 medalii, dintre care una de aur, sase de argint si trei de bronz! Principalele performante i-au apartinut,…

- Profesoara din Azuga acuzata in vara ca a lasat intenționat corigenți 12 elevi de clasa a VIII-a din aceeași clasa, inainte de Evaluarea Naționala 2023, preda in continuare, dupa ce contractul de munca nu i-a fost desfacut in vara.

- Doi elevi care au insultat o profesoara in online trebuie sa-i plateasca daune de 30.000 de lei. Tribunalul Cluj a confirmat o soluție a Judecatoriei... The post Și-au batjocorit profesoara pe un grup de Whatsapp și acum doi elevi de clasa a VII-a trebuie sa-i plateasca daune de 30.000 de lei! appeared…