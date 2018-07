F.T. Centrul de pregatire a jandarmilor montani de la Sinaia scrie, intr-o postare pe Facebook, urmatorul citat din Peter Arnold: „Performanta vine in urma unei pregatiri intense. Adevaratii profesionisti investesc mai mult timp decat altii in pregatire”. Contextul in care a fost folosit acest „intro” este faptul ca, dupa cum precizeaza reprezentantii Centrului de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montan „Regele Carol I” Sinaia, la solicitarea Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba, instructori din cadrul centrului au participat, zilele acestea, pentru a asigura sprijinul de specialitate…