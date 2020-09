Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea in V a economiei este o certitudine, toate datele oficiale confirmand acest scenariu, afirma ministrul de Finanțe, Florin Cițu. El ține sa le transmita un mesaj adversarilor care i-au contestat masurile: „Aceasta este o lecție clara și usturatoare pentru mulți”.„Revenirea in V a…

- „Rectificarea bugetara vine intr-un moment in care avem si informatiile pentru cresterea economica sau dinamica economie in trimestrul 2, care arata clar ca economia in trimestrul 2 a incetinit, dar in acelasi timp pastreaza estimarile pe care le avem cele mai recente de la Comisia Nationala de Prognoza.…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a vorbit joi despre banii pe care statul i-a imprumutat de la cetateni, dand asigurari ca banii vor fi investiti cu responsabilitate. Oficialul a precizat si ca se va aproba o ordonanta privind o bonificatie pentru recapitalizarea companiilor.

- Președintele Klaus Iohannis, impreuna cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul de Finanțe, Florin Cițu, au avut, miercuri, o ședința la Palatul Cotroceni cu privire la rectificarea bugetara. Cum vor fi imparțiți banii și unde merge cea mai mare suma, aflați in randurile de mai jos. Cum se impart banii…

- Potrivit acestuia, banii imprumutați de Guvernul țarii vor fi platiți de romani in urmatorii ani, iar suma este una colosala. "V-au amanetat pe toti si nu v-ati prins! Cu 57 miliarde lei a crescut datoria publica in primele sase luni ale anului 2020. O autostrada sau doua....evident lipsa inventar!…

- Calin Popescu Tariceanu atrage atenția asupra imprumuturilor excesive realizate de Florin Cițu care nu se vad in economia romaneasca. „Ministrul de Finanțe anunța cu mandrie ca s-a...

- Cu Ludovic Orban premier si Florin Citu ministru de Finante, datoria guvernamentala a atins cel mai ridicat nivel de dupa 1989. Dezvaluirea a fost facuta de reputatul profesor universitar Cristian Socol, scrie luba.ro. Astfel, Socol arata ca datoria guvernamentala in Produsul Intern Brut a ajuns la…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca PSD intocmise un plan prin intermediul caruia intenționa ”sa vanda Romania”. Cițu arata ca PSD ar fi urmat sa reduca drastic numarul bugetarilor, dar și alte masuri extrem de dure.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 80: Va spune…