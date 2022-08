Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Centrul Educational Interetnic pentru Tineret (IBZ), Volker Reiter, a declarat, joi, in deschiderea celei de-a XVIII-a editii a Festivalului Intercultural ProEtnica de la Sighisoara, ca misiunea acestei manifestari este promovarea si consolidarea pacii interetnice in Romania,…

- Principalele riscuri cu care se confrunta sectorul bancar se intensifica din cauza dezechilibrelor macroeconomice, tensiunilor geopolitice, inflatiei si dobanzilor in crestere si, suplimentar, apar alte provocari, precum riscul de nerambursare a creditelor si legatura tot mai stransa intre sectorul…

- Mai mulți reprezentanți ai YMCA Moldova au participat in perioada 9-16 august la HarmonY Camp organizat de catre YMCA Romania in Maramureș. Astfel, pe parcursul unei saptamini, copii din Ucraina și Romania au avut parte de o tabara organizata de catre YMCA Romania in parteneriat cu YMCA Moldova și YMCA…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, se afla pe o cale greșita folosind o vizita in Romania pentru a-și promova politica anticomunitara. Longevivul politician maghiar nu vine cu soluții, poate și pentru faptul ca acestea nu exista și nu ii sunt proprii. Cert este ca, lucrurile care nu se pot afirma deschis…

- Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” (ICR) sprijina inițiativa tinerilor de la Moldovan National Youth Orchestra și a maestrului Gabriel Bebeșelea de a organiza un proiect ambițios ce reunește 110 muzicieni din Romania, Republica Moldova, Ucraina și UE, sub sloganul „Stand with Ukraine”. Inițiativa…

- ”Odata cu iesirea din pandemie, nepotrivirea dintre cerere si oferta a dus la preturi mai mari intr-o gama larga de domenii ale activitatii economice. Totusi, peste ceea ce ar fi fost, probabil, o tendinta moderat ascendenta a inflatiei, s-a suprapus torentul perturbator al efectelor majore ale confruntarii…

- Piața berii din Romania a inregistrat o scadere de 10% in primele patru luni din 2022 in comparație cu aceeași perioada a anului anterior. Berarii spun ca afacerile au fost afectate de pandemie, de inflație și de razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cooperarea dintre Romania si Franta pe linie de securitate a cunoscut o intensificare „deosebita si binevenita”, pe fondul crizei generate de agresiunea militara a Federatiei Ruse in Ucraina, a spus presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferința de presa comuna cu omologul sau francez Emmanuel Macron.