- DOSAR PENAL pentru o firma din ALBA care vindea produse expirate, destinate protecției plantelor DOSAR PENAL pentru o firma din ALBA care vindea produse expirate, destinate protecției plantelor La data de 27 aprilie 2023, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au efectuat un control la punctul de…

- La data de 17 aprilie 2023, in jurul orei 11.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 31 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Sebeșel, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- La data de 29 martie 2023, intre orele 10.00 – 12.00 și 16,00 – 18,00, polițiștii Secție 7 Poliție Rurala Sebeș au acționat, pe raza comunei Daia Romana, intr-o acțiune care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesiva sau neadaptata la condițiile de drum. In cele 4 ore…

- Produse pentru protecția plantelor, retrase de la vanzare de polițiști, dintr-un magazin din Teiuș. Erau expirate Polițiștii din Alba au retras de la vanzare, dintr-un magazin de profil din Teiuș, mai multe produse pentru protecția plantelor, care erau expirate. La data de 22 martie 2023, polițiștii…

- La data de 17 martie 2023, intre orele 15.00- 18.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Sebeș au acționat, pe raza comunei Pianu, pentru prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducatorilor auto care nu respecta regulile privind circulația pe drumurile…

- La data de 14 februarie 2023, intre orele 15,00 – 18,00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Sebeș, au acționat, pe raza comunei Șpring, pentru creșterea siguranței rutiere. In cele 3 ore de acțiune au fost depistați și sancționați 30 de conducatori auto,…