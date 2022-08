Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, intreprind cu regularitate, acțiuni de control pentru verificarea respectarii prevederilor legislative de catre operatorii din domeniul alimentar, din cadrul unitaților de comerț, unitaților de alimentație publica și blocuri alimentare din…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 25-29.07.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 20 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 397 Din care – femei : 206 …

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 18.07.- 22.07.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 43 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.910 Din care – femei : 425 Numar deficiente…

- Magazinele Carrefour și Mega Image anunța retragerea de la vanzare a unor loturi de chipsuri, dupa ce s-au detectat urme de alcaloizi tropani in faina de porumb. Ca urmare a notificarii primite din partea furnizorului Snack Food Poco Loco NV, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 11.07. -17.07.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 38 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 736 Din care – femei : 245 Numar deficiente constatate: …

- Amenzi in valoare de aproape 900.000 de lei, o ordonanta de interzicere a activitatii si alte doua de suspendare, reprezinta bilantul celei mai recente actiuni de control a inspectorilor „Comandamentului Sezon Estival 2022", desfasurata in perioada 27 iunie - 10 iulie, conform Autoritatii Nationale…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 04.07. -08.07.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 44 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 2386 Din care – femei : 1112 Numar deficiente constatate: …

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 20.06-24.06.2022, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 50 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 4179 Din care – femei : 1997 Numar deficiente constatate: 104…