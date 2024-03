Stiri pe aceeasi tema

- Regia Naționala a Padurilor Romsilva a anunțat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca in acest an va planta circa 26 milioane de puieți forestieri și va regenera 12.087 hectare in fondul forestier proprietatea publica a statului in cele doua campanii de impaduriri, de primavara și de toamna. Din…

- Compania Apa inlocuieste a contoarele de branșament vechi, cu unele inteligente, pe strazi din Brasov, Codlea si Sanpetru. Contoarele vechi de apa vor fi inlocuite cu unele inteligente in cadrul campaniei de contorizare demarata de Compania Apa Brasov. Campania de inlocuire a contoarelor de branșament…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul Investigații Criminale sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de “talharie calificata”, pentru care persoanele banuite au fost reținute.…

- S-a stabilit cand va avea loc Festivalul Narciselor de la Vad in acest an. Festivalul Narciselor din localitatea Vad revine și in acest an. Evenimentul va avea loc duminica, pe 12 mai, atunci cand autoritațile locale spun ca narcisele vor fi inflorite. Primarul comunei Șercaia , Cristinel Paltin, a…

- Folosind o tehnologie ce permite indoirea ecranului, Motorola a dezvoltat un prototip de telefon care, la randul lui, poate fi indoit. Alaturi de noi telefoane, Mobile World Congress este in fiecare an si gazda unor concepte interesante, iar anul acesta un astfel de concept vine de la Motorola. Compania…

- Lidl retrage de la raft produsul „Grandino Biscuiți din aluat fraged, cu 20% ciocolată cu lapte, 12% ciocolată neagră și 6% ciocolată albă 200g“, la cererea firmei producatoare, deoarece e posibil sa contina bucati din metal, cel mai probabil din timpul procesului de productie. Sunt vizati biscuitii…

- Surse politice au dezvaluit care ar fi, la aceasta ora, ințelegerile dintre PSD și PNL pentru alegerile din acest an. Lista scurta a celor convenite intre cele doua partide aflate la putere ar fi urmatoarea: 8-22 septembrie alegeri prezidentiale 8 decembrie alegeri parlamentare Candidati comuni la Bucuresti,…

- Bradul de Craciun din Rasnov a fost transformat in ajutor de incalzire pentru o familie nevoiașa. Bradul de Craciun din Rașnov va ajunge in soba unei familii cu un copil cu grad de handicap. Pomul de Craciun din centrul orasului Rasnov a fost transformat in lemn de foc , iar materialul lemnos a fost…