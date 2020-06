Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut cu 38,4% ca serie bruta si cu 38,6% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in aprilie 2020, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, arata datele Institutului National de Statistica (INS), date vineri publicitatii. Conform…

- Productia industriala a Romaniei s-a diminuat cu aproape 6%, in primul trimestru al anului, ca serie bruta, in timp ce pe serie ajustata a scazut cu 6,4% fata de aceeasi perioada din 2019, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Astfel, in primele trei luni din…

- Productia industriala a scazut in martie cu 12,7% ca serie bruta si cu 14,5% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, fata de perioada similara din anul trecut, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, a inregistrat o crestere cu 12,6%, in termeni nominali, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate…

- Productia industriala a fost mai mica in perioada 1 ianuarie – 29 februarie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,6% in ambele cazuri, potrivit datelor anuntate marti…

- Productia industriala a fost mai mica, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,6% fiecare, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza marti Institutul National de Statistica, anunta…

- Resursele de energie primara au scazut cu 2%, in primele doua luni ale anului in curs, iar cele de energie electrica au crescut cu 2,1%, fata de aceeasi perioada din 2019, releva datele Institutului National de Statistica (INS) remise luni AGERPRES. Principalele resurse de energie primara in perioada…

