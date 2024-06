Producţia industrială a crescut în primele patru luni din acest an Productia industriala a crescut, in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada corespunzatoare din 2023, cu 0,8% ca serie bruta si cu 0,2% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, arata datele Institutului National de Statistica, potrivit Agerpres.In perioada mentionata, pe serie bruta, industria prelucratoare a crescut cu 1,9%, in timp ce productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat si industria extractiva au scazut cu 5,3%, respectiv cu 0,5%. Pe serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

