A crescut producția industrială în primele patru luni din 2024 A crescut producția industriala Productia industriala a crescut, in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada corespunzatoare din 2023, cu 0,8% ca serie bruta si cu 0,2% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, conform datelor transmise de Institutul National de Statistica . In perioada mentionata, pe serie bruta, industria prelucratoare a crescut cu 1,9%, in timp ce productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat si industria extractiva au scazut cu 5,3%, respectiv cu 0,5%. Pe serie ajustata in functie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a crescut, in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada corespunzatoare din 2023, cu 0,8% ca serie bruta si cu 0,2% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, arata datele Institutului National de Statistica (INS). In perioada mentionata,…

- Productia de energie electrica a Romaniei s-a diminuat cu 2,4%, in primul trimestru al anului in curs, fata de aceeasi perioada din 2023, in timp ce consumul populatiei a crescut cu 0,1%, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Potrivit statisticii…

- Productia de energie electrica a Romaniei s-a diminuat cu 2,4%, in primul trimestru al anului in curs, fata de aceeasi perioada din 2023, in timp ce consumul populatiei a crescut cu 0,1%, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.

- ”In perioada 1.I – 31.III.2024, comparativ cu perioada 1.I – 31.III.2023, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 2,7%, ca urmare a scaderilor din cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (-2,7%), productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer…

- Consumul final de energie electrica in primele doua luni din 2024 a fost de 8,616 miliarde de kWh, cu 1,7% mai mare fata de perioada similara din 2023, in timp ce productia interna a insumat 2,971 milioane de tep, in scadere cu 23.000 tep (-0,8%), potrivit datelor publicate, ieri, de Institutul National…

- Producția industriala e in scadere. Producția industriala a scazut in primele doua luni ale anului cu 1,8% ca serie bruta și cu 3,1% ca serie ajustata in funcție de numarul de zile lucratoare și de sezonalitate raportat la perioada similara din 2023, potrivit datelor publicate de Institutul Național…

- Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS), producția interna de energie primara a totalizat 1,518 milioane tone echivalent petrol (tep) in luna ianuarie. Aceasta cifra reflecta o scadere de 47.000 tep (-3%) in comparație cu aceeași luna din anul 2023. In același timp, importul…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2024, au totalizat 2.648.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 39.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.518.900 tep, in scadere cu 47.000 tep (-3%) fata de perioada 1.I-31.I.2023, iar…