Producătorul român de pavaje Star Stone investeşte 3 milioane de euro şi estimează o creştere de 40% a afacerilor în 2021 “Star Stone, cel mai mare producator roman de pavaje premium destinate sectorului rezidential, estimeaza, pentru 2021, o crestere de aproximativ 40% a vanzarilor. Avansul va fi sustinut de cresterea organica a pietei – industria constructiilor avand anul trecut cea mai buna evolutie an la an din ultimul deceniu – , de dezvoltarea companiei, de diversificarea portofoliului de produse, concomitent cu implementarea unui nou soft ERP, dar si de asumarea unui sistem de consolidare si de crestere accelerata a afacerii. In 2020, Star Stone a inregistrat o cifra de afaceri de aproape 4,4 milioane de euro,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

