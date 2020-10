De asemenea, EBITDA a fost de 99,1 milioane de lei in primele noua luni, in crestere cu 46% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. ”Cresterea organica din primele noua luni ale anului arata ca grupul nostru se poate adapta si poate gasi solutii de a performa si in contextul dificil din 2020. Am fi putut creste si mai mult, insa am avut limitari de capacitate de productie la mai multe grupe de produse principale. Nevoia de crestere a capacitatii de productie este unul dintre motivele pentru care pregatim investitii ample, de peste 20 de milioane de euro. Am depus un prim proiect de investitii…