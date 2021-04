Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de lactate artizanale Artesana investeste 5 milioane de euro pentru construirea unei noi fabrici in Tecuci care va tripla productia de lactate a companiei, incepand cu luna aprilie 2022, se arata intr-un comunicat al companiei. “Investitia totala in noua fabrica de productie se…

- Producatorul de materiale de constructii Saint-Goban investeste 45 de milioane de euro intr-o noua linie de productie a placilor de gips-carton in Romania, la Turda. Investitia in cea de-a doua linie de productie a placilor de gips-carton vizeaza cresterea considerabila a capacitatii de productie…

- N. Dumitrescu Dupa ce s-a anunțat, la inceputul lunii februarie a.c., ca lucrarile pentru prima unitate de productie de frigidere Haier din Europa, situata langa Ploiești, in Parcul Industrial Allianso din Ariceștii Rahtivani, se desfasoara conform graficului, productia urmand sa inceapa la sfarsitul…

- eMAG intra intr-o noua etapa de dezvoltare cu investiții de peste 3,2 miliarde de lei in urmatorii trei ani pentru a susține dezvoltarea accelerata a comerțului online și anunța o evoluție a echipei executive, care va conduce extinderea companiei la nivel regional. Astfel, Tudor Manea preia rolul de…

- Zece milioane de euro se duc pe apa Dunarii, in zona Bechet. Este vorba de o investiție a Companiei de Apa Oltenia (CAO) in cadrul Masterplanului de apa și apa uzata al Doljului, proiect european de 445,8 milioane de euro. Investiția se refera la proiectare și execuție de lucrari aferente contractului…

- Producatorul de branzeturi „Ferma cu Omenie” planuieste o investitie etapizata de 4,3 milioane euro in orasul Ocna Mures, prin care vizeaza o noua hala logistica pana in 2022 si o noua fabrica pana in 2025, a explicat Marius Bicu, general manager la Ferma cu Omenie, in cadrul emisiunii Investiti in…

- In aceasta saptamana au inceput lucrarile de extindere a rețelei electrice de distribuție in cartierul Orizont din municipiul Alba Iulia. Investiția de 1.244.500 lei plus TVA este finanțata de catre Distribuție Energie Electrica Romania și Primaria Alba Iulia. Prin acest proiect se vor realiza 9,7 km…

- Au inceput lucrarile de extindere și modernizare a Cantinei sociale, aflata pe strada 21 Decembrie 1989, nr. 161. Investiția este realizata din fondurile europene accesate de primarie in baza proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice din UAT Cugir”. Potrivit primarului,…