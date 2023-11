Veniturile au crescut cu 5% pe parcursul perioadei raportate, pana la 15,57 miliarde de dolari, inaintea previziunii companiei privind o crestere de 4,7%. Asta in pofida scaderii volumelor cu 3,4%, cresterea in Orientul Mijlociu, Africa si Asia-Pacific fiind atenuta de o performanta ”slaba” in Europa si SUA. Compania a anuntat, de asemenea, ca a aprobat o oferta in numerar pentru obligatiuni de pana la 3 miliarde de dolari, ca parte a ”accentului sau asupra reducerii efectului de indatorare”. Cu toate acestea, Bud Light – care si-a pierdut pozitia de cea mai vanduta bere din SUA in timpul verii,…