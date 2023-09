Stiri pe aceeasi tema

- In 2022, valoarea transferurilor banești in Moldova a constituit 1,8 miliarde de dolari, in creștere cu 8,3% fața de 2021. Totodata, potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei, valoarea remiterilor efectuate a constituit 642,6 milioane de dolari, in creștere cu 32,7% fața de anul anterior, scrie mold-street.com…

- Companiile romanesti s-au bucurat, anul trecut, de venituri si profituri fara precedent iar pentru 2023 se previzioneaza, in continuare, cresterea profiturilor si a profitabilitatii pe fondul reducerii semnificative a costurilor la energie, arata o analiza realizata de o platforma de business intelligence."Datele…

- Veniturile din contractele cu clientii s-au majorat cu 27%, la 315,87 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale,…

- Consilierii locali din Sebeș au votat in cursul ședinței de miercuri, 2 august 2023, proiectul de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrarilor de intervenții pentru obiectivul de investitii “Creșterea eficienței energetice a cladirii Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș – Corp…

- Guvernul vrea sa scumpeasca țigarile. Avertismentul giganților din industria tutunului, fața de creșterea accizei Companiile BAT, JTI, PMI si Imperial Tobacco, care detin 95% din piata produselor de tutun din Romania, se revolta impotriva propunerii ministrului de Finanțe pentru creșterea accizelor…

- Analiza Media Fact Book 2023 Pastrand un trend ascendent, dar cu mai mica viteza de creștere, piața de media din Romania s-a aliniat schimbarilor macro economice și a atins o valoare neta estimata de 657 de milioane de euro la finalul anului 2022. Creșterea moderata in 2022 de doar 9% fața de 2021 vine…

- Valoarea de piața a celor mai mari 100 de companii listate din lume a scazut cu 11% in perioada aprilie 2022 – martie 2023, la 30,86 trilioane dolari, fiind prima scadere semnificativa din 2009, reiese din analiza globala PwC „Top 100 companii conform capitalizarii de piața“. In intervalul aprilie 2021…

- Mondelez International, care se confrunta cu un boicot al companiilor din ce in ce mai mare in regiunea nordica din cauza prezentei sale continue in Rusia, a declarat duminica tarziu ca a cerut sa se intalneasca cu guvernul norvegian pentru a-si proteja afacerile locale, transmite Reuters. Companiile…