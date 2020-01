Producatorii agricoli trag un semnal de alarma: Contra-anotimpurile distrug agricultura, productia va fi cu 30% mai mica

Gheorghe Albu, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), atrage atentia ca temperaturile ridicate din ultima perioada vor afecta grav agricultura.



"Productia agricola din acest an va fi cu cel putin 30% mai mica decat ne asteptam", sustine acesta intr-un interviu acordat RFI Romania.



"Am peste 40 de ani vechime in agricultura si pot sa va spun ca nu am intalnit ani la fel. Dar anul acesta este un an atipic, in care nu am avut deloc zapada. Mai mult decat atat, temperaturile au fost ridicate pe timp de zi, peste 10 grade, iar seara au fost…