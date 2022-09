Procurorul general Gabriela Scutea a declarat joi ca DNA a continuat anul trecut sa obtina rezultate bune in investigarea cauzelor de mare coruptie, desi modificarile aduse legilor justitiei in perioada 2017 – 2019 reprezinta un obstacol major in calea bunei functionari a acestei structuri de parchet. „In privinta sistemului de justitie din Romania, in Raportul din 2021 privind statul de drept publicat la 20 iulie 2021 s-a retinut ca eficacitatea investigarii si sanctionarii cazurilor de coruptie la nivel mediu si inalt s-a imbunatatit, confirmand bilantul anterior. Directia Nationala Anticoruptie…