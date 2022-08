Stiri pe aceeasi tema

- Un capitan din cadrul SRI, acuzat de trafic de influența, și-a recunoscut vinovația. El a fost de acord cu o pedeapsa de 3 ani inchisoare cu suspendare și va presta o munca neremunerata in folosul comunitații pe o perioada de 60 de zile, in cadrul Spitalului Județean ori la Drumuri și Poduri Constanța.…

- Catalin Sabau, inspector in cadrul ANAF Oradea, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita, dupa ce ar fi primit 15.000 de euro mita. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial…