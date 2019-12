Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Bolivia au emis miercuri un mandat de arestare pe numele fostului președinte bolivian Evo Morales, care în prezent se afla în exil în Argentina, relateaza site-ul agenției Dpa și postul France 24, citate de Mediafax.Mandatul de arestare a fost emis dupa ce fostul…

- "In zilele urmatoare va fi emis un mandat de arestare (contra fostului presedinte socialist), pentru ca am efectuat demersurile corespunzatoare", a declarat presei Jeanine Anez, o senatoare de dreapta, dupa o ceremonie militara.Potrivit acesteia, Evo Morales "nu a respectat nimic niciodata,…

- Fostul vicepresedinte bolivian Alvaro Garcia Linera s-a alaturat in Argentina fostului presedinte Evo Morales, informeaza sambata dpa citand informatii aparute vineri in presa locala potrivit Agerpres. Linera, care a aterizat in Buenos Aires joi noaptea cu sotia si fiica, au fost intampinati de Guillermo…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales, care a demisionat duminica dupa trei saptamani de proteste in tara sa, a anuntat ca un mandat de arestare "ilegal" a fost emis pe numele lui, relateaza AFP. "Denunt in fata lumii si a poporului bolivian faptul ca un ofiter de politie a anuntat public ca a primit…

