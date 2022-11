Procuror suspendat 6 luni după ce a umilit polițiștii și a ironizat avocați recitându-le versuri de Eminescu și versete din Biblie Un procuror din Parchetul din Brezoi, Valcea, a fost suspendat din funcție pentru o jumatate de an, dupa o ancheta disciplinara. Magistratul, absolvent și de Teologie, a fost acuzat printre altele, ca ar fi agresat un suspect, la o percheziție, ar fi amenințat un ofițer de poliție, și ar fi ironizat diverși avocați, carora le-a […] The post Procuror suspendat 6 luni dupa ce a umilit polițiștii și a ironizat avocați recitandu-le versuri de Eminescu și versete din Biblie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premiera la Parchetul din Brezoi, Valcea, unde un procuror a fost suspendat din funcție pentru o jumatate de an, dupa o ancheta disciplinara, informeaza stirileprotv.ro. Magistratul, absolvent și de Teologie, a fost acuzat printre altele, ca ar fi agresat un suspect, la o percheziție, ar fi amenințat…

- Secția pentru procurori a CSM va discuta, marți, 8 noiembrie, 12 cereri de eliberare din funcție prin pensionare, formulate de 12 magistrați de la Parchetul ICCJ, de la DNA și DIICOT, dar și de la parchete de pe langa tribunale și judecatorii. Cei doi procurori de la DNA care vor sa iasa la pensie sunt…

- Parchetul de pe langa Tribunalul București a anunțat ca a inceput urmarirea penala fața de medicul de la Maternitatea Polizu acuzat ca, in aprilie 2019, ar fi declarat mort un nou nascut viu, caruia nu i-ar fi acordat ingrijiri medicale timp de peste 12 ore. Dupa mai bine de o ora de audieri, medicul…

- Liderul AUR, George Simion, care s-a ales cu dosar penal joi noaptea, dupa ce polițiștii de la Rutiera care l-au oprit in Piața Victoriei din București, au constatat ca avea permisul suspendat de colegii de la IPJ Buzau, neaga toate aceste acuzații. Simion spune ca incidentul rutier de la Bazau a fost…

- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR s-a ales cu dosar penal. George Simion a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul…

- George Simion a fost dus, in noaptea de joi spre vineri, la sediul Brigazii Rutiere, dupa ce politistii au constatat ca acesta aparea in baza lor de date cu permisul suspendat. Liderul AUR a condus in zona Pietei Victoriei din Bucuresti unde isi promova protestul pe care formatiunea sa politica il organizeaza…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a anuntat, marti, ca sisteaza toate zborurile programate sa plece de pe aeroporturilor din Romania, pana luni, 12 septembrie 2022, acuzand Ministerul Mediului ca a pus poprire pe toate conturile companiei Blue Air Aviation. Cateva sute de pasageri care aveau zboruri…

- Polițiștii s-au sesizat din oficiu dupa ce, in spațiul public, au aparut imagini in care un interlop iși lovește și iși umilește iubita. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, deși victima a refuzat sa depuna plangere. Potrivit informațiilor furnizate de jurnaliștii Captura,…