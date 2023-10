Procuroii antidrog împânzesc Bucureștiul și Ilfovul. Vor fi supravegheate și festivaluri, concerte și zone turistice Ministrul Justiției a decalarat, la finalul ședinței de guvern, ca a fost adoptata o Hotarare de guvern care prevede suplimentarea numarului maxim de posturi pentru DIICOT. „Vorbim de un numar de 50 de posturi in total, din care 25 sunt de 20 de grefieri, 5 posturi pentru personal economic și adminstrativ. (...) Am mai comunicat public, pe raza județului Ilfov plus București este un numar foarte mare de consumatori ca urmare a traficului stradal”, a declarat Gorghiu. Ministrul Justiției a precizat ca vor fi alocate posturi de procurori in funcție de situația operativa și in funcție… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

