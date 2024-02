Un nou sector din autostrada Bucuresti-Brasov (A3) intra in linie dreapta! Am avizat, astazi, in CTE (Consiliul Tehnico-Economic) al CNAIR Studiul de Fezabilitate pentru sectorul de autostrada Cristian – Codlea (Ghimbav)”, a transmis, joi, directorul CNAIR, Cristian Pistol. Potrivit acestuia, acest nou sector de autostrada (5,18 km) se va adauga sectorului Rasnov – Cristian (deja in circulatie) si va fi construit pe teritoriul administrativ al judetului Brasov. Pe traseu vor fi construite: 1 pod peste raul Barsa, 1 pasaj peste autostrada, pe DJ 112B, 2 pasaje pe bretelele nodurilor Cristian si…