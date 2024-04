Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Liviu Miroșeanu a anunțat ca chiriașii ANL din municipiul Bacau au parte de vești bune, intrucat a fost publicata ultima Hotarare de Guvern care permite vanzarea tuturor locuințelor ANL catre chiriașii interesați. Aceasta masura deschide calea catre achiziționarea apartamentelor in care…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 19-28 martie, indica faptul ca romanii sunt preocupați in primul rand de propriile venituri, in timp ce subiecte precum apararea, educația și starea drumurilor se afla pe locuri codașe. Intrebați care sunt principalele probleme care ar trebui…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, se declara nemulțumit de modul in care Romania a gestionat banii din PNRR: țara noastra a primit doar 33% din banii alocati in PNRR, iar dintre aceștia 20% au fost cheltuiți. Concret, au intrat in Romania 9,45 de miliarde de euro, din care…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunța ca Executivul a aprobat bugetul Administrației Fondului de Mediu: „Este un buget extrem de ambițios”. El anunța și deblocarea programului Casa Verde panouri fotovoltaice 2023: „Speram ca vineri sa avem intreaga lista a beneficiarilor”. Aproape 24 de miliarde…

- Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor a avizat, joi, Studiul de Fezabilitate pentru construcția secțiunii Pașcani- Suceava, parte din Autostrada Moldovei (A7). Documentul a fost avizat saptamana trecuta și de CNAIR. Urmeaza avizarea acestui Studiu de Fezabilitate in Consiliul Interministerial…

- Plafonul maxim de venituri pana la care o persoana poate beneficia de sprijinul material sub forma de tichete sociale electronice pentru alimente și mese calde a fost majorat miercuri, de la 1.700 de lei la 2.000 de lei, prin Hotarare de Guvern.In anul 2024, tichetul social pe suport electronic are…

- Programul „Saptamana verde” ar putea primi o finanțare de 100.000 de lei. Cum vor fi folosiți banii Programul „Saptamana verde” ar putea primi o finanțare de 100.000 de lei. Cum vor fi folosiți banii Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) a publicat, pe site-ul instituției, proiectul de Hotarare…