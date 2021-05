Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura statului New York a inceput o ancheta penala asupra afacerilor lui Donald Trump, desfașurate prin compania Trump Organization, scrie BBC. Pana acum, ancheta urmarea doar aspectele civile ale afacerilor sale.

- Procurori federali din Manhattan au efectuat, miercuri, perchezitii in locuinta si la biroul lui Rudolph Giuliani, fost primar al orasului New York si avocatul personal al fostului presedinte Donald Trump, in...

- Justitia americana a pus sub acuzare un newyorkez de 50 de ani, utilizand in special o conversatie de aplicatia de intalniri online Bumble, unde atacatorul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington in ianuarie, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. Robert Chapman,…

- Fostul președinte american Donald Trump a ripostat luni împotriva investigației care îl vizeaza în statul New York dupa ce Curtea Suprema a SUA a refuzat sa blocheze solicitarea procurorilor de a obține declarațiile sale fiscale, relateaza The Hill.„Curtea Suprema nu…

