Curtea Internaționala de Justiție de la Haga trebuie sa se pronunțe in privința plangerii depuse de Africa de Sud prin care acuza statul evreu de genocid in Fașia Gaza, transmit agențiile internaționale. Africa de Sud acuza Israelul ca violeaza Convenția Națiunilor Unite privind genocidul, afirmand ca atacul Hamas din 7 octombrie nu poate justifica evenimentele din Fașia Gaza . Intr-un document ce cuprinde 84 de pagini, Pretoria a facut apel de urgența la cea mai inalta instanța a ONU pentru a ordona Israelului ”sa-și suspende imediat operațiunile militare” in Fașia Gaza. Aceasta inițiativa este…