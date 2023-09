Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Belgia, Olanda și Germania au anunțat ca fac anchete legate de scandalul iPhone 12. Decizia a fost luata dupa ce Franța a decis sa opreasca vanzarile telefonului despre care s-a spus ca emite un nivel prea mare de radiații, potrivit BBC. Apple said it would issue a software update for…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Justiție al SUA, Kenneth Dinzer, Apple și alte firme primesc peste 10 miliarde de dolari pe an de la Google, astfel incat motorul sau de cautare este principalul sau singurul pe diferite dispozitive electronice și browsere.

- Se pare ca Samsung nu a renuntat la ideea de SmartTag si pregateste un nou astfel de dispozitiv pentru o lansare in luna octombrie. E posibil ca tot atunci sa debuteze Galaxy S23 FE si tableta Tab S9 FE. Samsung Galaxy SmartTag 2 este un Bluetooth tracker, care va sosi pe doua nuante: negru si alb.…

- Romanii au facut cumparaturi online de aproape 7 miliarde de euro in 2022, din care peste 50% reprezinta cheltuieli cu articole vestimentare și electronice, arata un studiu. Potrivit acelorași date, aproape 1 din 5 romani comanda online in mod constant, 50% plaseaza comenzi online de 2 ori in 3 luni…

- Apple lucreaza la aplicații de inteligența artificiala (AI) similare cu ChatGPT de la OpenAI și Bard de la Google, a relatat miercuri Bloomberg News, ceea ce a dus la o creștere a acțiunilor sale cu pana la 2%, la un nivel record, scrie Reuters. Producatorul iPhone și-a construit propriul cadru, cunoscut…

- Google a trecut procesarea oricarui tip de continut disponibil in mod public online ca o posibilitate pe care o are in vedere pentru a-si antrena sistemele de inteligenta artificiala, conform celei mai noi versiuni a propriilor reguli. Google si-a actualizat politica de confidentialitate si a adaugat…

- A clutch of big tech firms including Amazon.com Inc. and Apple Inc. have told the European Union they meet the requirements to be subject to the bloc’s landmark digital antitrust rules, which could have a major impact on how they operate, according to Bloomberg. The group includes Meta Platforms Inc.,…

- Vizibilitatea pe motoarele de cautare sau vizibilitatea SEO este „cota” de trafic pe care un website o primeste de la ranking in rezultatele organice aflate in SERP. De exemplu ai locul #3 pentru un anumit cuvant cheie. Locul trei din SERP va avea cam 18.6% din totalul de click-uri. Asta inseamna ca…