TRONOS. ”Iisus, bine ai venit!”

”S-a născut pe pământŞi ne-a izbăvitTe cântăm, te slăvimIisus, bine ai venit!.” TRONOS – corul de psalți al Patriarhiei Român The post TRONOS. ”Iisus, bine ai venit!” appeared first on Cotidianul RO . [citeste mai departe]