Amenzi pentru mașinile ambasadelor străine în Suedia Pe parcursul anului trecut, diferite ambasade in Suedia au primit amenzi pentru parcarea mașinilor in locuri interzise in valoare totala de peste 850.000 de coroane, iar majoritatea dintre ele așa și nu au fost achitate. Statisticile Agenției Suedeze de Transport arata ca pe parcursul anului trecut pentru mașinile misiunilor diplomatice straine au fost aplicate 831 de amenzi, dintre care doar 1 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile și motocicletele care produc zgomot ar putea fi interzise in perioada de odihna. Ce amenzi risca șoferii Mașinile și motocicletele care produc zgomot ar putea fi interzise in perioada de odihna. Ce amenzi risca șoferii Mașinile și motocicletele care ar putea deranja orele de odihna ar putea…

- In perioada 19-25 februarie a.c., sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii din Dambovița au actionat pentru prevenirea accidentelor de circulație produse, in special, pe fondul nerespectarii normelor privind circulatia pe drumurile publice de…

- Sute de amenzi date de comisarii Garzii de Mediu pe parcursul anului trecut. In trei cazuri a fost sesizata poliția Pe parcursul anului, Comisariatul Județean Botoșani al Garzii Nationale de Mediu a efectuat un numar total de 291 acțiuni de inspectie și control, conform planului anual de inspecții,…

- Lațimea mașinilor vandute in UE crește in fiecare an. Mai mult de jumatate din mașinile vandute in UE au peste 1,80 m. Parcarile au ramas prea mici pentru SUV-uri. Un ONG propune ca locurile de parcare sa fie mai scumpe pentru SUV.Cresc mașinile. Cu un centimetru la fiecare doi ani, avertizeaza ONG-ul…

- Lațimea mașinilor vandute in UE crește in fiecare an. Mai mult de jumatate din mașinile vandute in UE au peste 1,80 m. Parcarile au ramas prea mici pentru SUV-uri. Un ONG propune ca locurile de parcare sa fie mai scumpe pentru SUV.Cresc mașinile. Cu un centimetru la fiecare doi ani, avertizeaza ONG-ul…

- Aleșii locali ar putea fi obligați sa iși publice anual CV-ul cu parcursul academic și profesional. Ce amenzi vor risca Aleșii locali ar putea fi obligați sa iși publice anual CV-ul. Pe langa intocmirea și depunerea declarațiilor de avere și interese, președinții de consilii județene, vicepreședinții,…

- Agentia pentru Transport din Suedia investigheaza defectiuni aparute la suspensia masinilor Tesla, intr-o ancheta similara cu cea efectuata de autoritatea de reglementare a sigurantei traficului din Norvegia, transmite Reuters. ”Putem sa confirmam ca lucrarile de investigatie sunt in curs si la noi”,…

- Agentia pentru Transport din Suedia investigheaza defectiuni aparute la suspensia masinilor Tesla, intr-o ancheta similara cu cea efectuata de autoritatea de reglementare a sigurantei traficului din Norvegia, transmite Reuters.Putem... sa confirmam ca lucrarile de investigatie sunt in curs si la…