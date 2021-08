Meghan Markle nu are o relație buna cu tatal ei, parerea nu prea buna fiind prezenta de ambele parți. Iata insa ca noi declarații ale fratelui ei demonstreaza ca nici acesta nu are o parere prea buna despre sora lui. Meghan Markle a fost desființata de Thomas Markle Jr, fratele ei, intr-un show de televiziune din Australia, numit ”Big Brother VIP” Australia. In trailer-ul emisiunii, acesta și-ar fi vorbit sora de rau, numind-o ”foarte superficiala”, potrivit E!News. Tot Thomas Markle Jr., in varsta de 55 de ani, a mai susținut ca l-a avertizat pe prințul Harry despre ea, inainte ca acesta sa o…