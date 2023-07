Probleme în agricultură! Canicula afectează puternic producția Perioadele lungi de canicula si oscilațiile de temperatura afecteaza puternic producția agricola. Maturarea forțata, degradarea polenului și arsurile solare sunt doar cateva dintre fenomenele care provoaca pagube in culturile agricole, in gradini și dauneaza plantelor decorative din locuințe. De asemenea, temperaturile ridicate duc la apariția bolilor și a daunatorilor in cazul carora nici tratamentele nu dau mereu rezultate. Specialistii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzau spun ca pentru a proteja culturile in perioade lungi de arșița este nevoie de o infrastructura dezvoltata, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

