Probleme de sanatate pentru cantareata canadiana Celine Dion, care a anuntat, sambata, ca anuleaza ultimele concerte programate in cadrul etapei nord-americane a turneului sau “Courage”, informeaza AFP.“Chiar speram sa fiu pregatita sa ma intorc pe scena acum, insa descopar ca trebuie sa am mai multa rabdare”, a scris vedeta pe Twitter.Dupa ce amanase concerte din cauza pandemiei, cantareața isi anulase deja și spectacolele programate in Las Vegas intre noiembrie 2021 si februarie 2022. Ea ar fi trebuit sa isi reia turneul pe 9 martie la Denver si sa urce pe scena in circa 15 orase americane si…