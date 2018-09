Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții au beneficiat de implanturi de valve aortice percutan, unitatea medicala primind in acest an fonduri doar pentru patru intervenții de acest gen. La Institutul de Boli Cardio Vasculare (IBCV) Timișoara s-au realizat cu succes, zilele trecute, doua noi operații constand in implanturi de valve…

- Marșul Centenarului a fost oprit la Prut de granicerii moldoveni. Peste 100 de unionisti care au mers 1200 de kilometri pe jos au fost blocati de autoritațile Republicii Moldova la vama Ungheni. Oamenii...

- Multe femei se lovesc de aceastE problemE: dacE un pantof nu se potrive"te la perfec:ie, piciorul i:i alunecE din incEl:Eminte, ducand astfel la o situa:ie incomodE "i la probleme de mers. Cum putem remedia aceastE situa:ie? Am putea urma solu:ia lui Kate Middleton, de exemplu.

- Un șofer din Gherla a fost implicat intr-un accident rutier produs marți seara in Ungaria. Evenimentul s-a produs pe autostrada M7, in apropiere de Siofok, in jurul orei locale 22,30. Șoferul, un barbat de 34 de ani din Gherla, a povestit ca circula cu un autoturism Renault Trafic, cu aproximativ 130…

- Imagineaza-ti ca te trezesti dimineata complet odihnit si pregatit pentru o noua zi. Pentru o mare parte din populatia planetei acest lucru este doar un vis. Fenomenul are la baza, în mare parte mediul stresant. Desi nu avem capacitatea sa controlam anumite lucruri, putem…

- Spatiul aerian belgian a fost inchis dupa aparitia acestei probleme tehnice. Problema a vizat datele de zbor, a precizat Dominique Dehaene, purtatorul de cuvant al Belgocontrol. Acesta a mai spus ca in timpul operatiunii de "curatare" nu a existat niciun incident de securitate. "Inchiderea…

- Iata ce prezic astrele pentru ziua de astazi: Berbec Puteți avea succes într-o calatorie de afaceri. Va recomandam sa fiți atent ce vorbiți cu persoanele care va însoțesc. Dupa-amiaza aveți posibilitatea sa rezolvați o problema de natura sentimentala. Va recomandam sa fiți…

- Ministerul Educatiei anunta ca, din motive tehnice ce tin de gazduirea serverului, site-ul www.edu.ro nu poate fi accesat in permanenta, dar organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a nu sunt afectate de aceasta problema tehnica, scrie news.ro."Din motive…