Probleme cu Facebook. Postări ciudate apar pe paginile utilizatorilor din întreaga lume Facebook a fost afectat de o eroare bizara, cu postari ciudate care au aparut in feedurile utilizatorilor. Cei care s-au conectat pe Facebook miercuri dimineața au vazut un val de postari de la straini, care au fost postate inițial pe paginile celebritaților. Problema parea sa provina dintr-o problema tehnica a sistemului care decide automat ce postari apar in fluxul de știri. Utilizatorii s-au grabit sa posteze meme-uri, profitand de haos pentru a trimite spamuri in fluxurile de știri ale altor persoane. Alții s-au plans ca problema insemna ca Facebook era practic spart, potrivit… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

