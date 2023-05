Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 30 aprilie 2023, polițiștii din Cugir au fost sesizați de catre o femeie din orașul Cugir, cu privire la faptul ca, la data de 29 aprilie 2023, soțul sau, FOCȘA CEZAR, de 69 de ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Barbatul are urmatoarele semnalmente: 165 cm inalțime; 60 kg;…

- Un roman in varsta de 19 ani, care se afla de ceva timp in Italia impreuna cu mama sa, a fost gasit in interiorul parcarii publice subterane din Via Odescalchi, in centrul provinciei Monza Brianza din regiunea italiana Lombardia, scrie stiridiaspora.ro. Citește și: Student de la ASE, gasit mort in…

- Baiețelul, din satul Merii, județul Dambovița, a fost dat disparut dupa ce a plecat de acasa si nu s-a mai intors. El a fosit gasit mort luni, 24 aprilie, de polițiști intr-un lac din zona unei balastiere.Dispariția copilului a fost semnalata de mama acestuia.„Politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie…

- Tragedie la Cobia, unde un barbat dat disparut a fost gasit mort. Dispariția barbatului. A fost anunțata de concubina acestuia,dupa ce acesta nu a mai revenit la domiciliu. A fost cautat de localnici și autoritați dar din nefericire a fost gasit spanzurat in padure. "La data de 17 aprilie a.c., polițiștii…

- Un tanar din satul Voislova, județul Caraș-Severin, a fost dat disparut dupa ce a plecat de de acasa in urma cu trei zile. Politiștii din Caraș-Severin efectueaza cautari in vederea depistarii unui tanar de 24 de ani, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Dispariția a fost semnalata ieri,…

- Poliția anunța ca cei doi frați din Hancești, de 13 și 15 ani, care au plecat de la domiciliu spre școala, dar nu au ajuns , au fost localizați in mun. Chișinau și aduși acasa. „Venim repetat cu un apel catre parinții și adulții in grija carora se afla copiii, sa sesizeze Politia in mod de urgenta la…

- Eliberat și anunțat din nou in cautare, bancherul Veaceslav Platon din Londra a acordat o serie de interviuri video Nataliei Morari cu titlul general "Adevaratele reguli ale businessului in Moldova". In prima parte, el a vorbit despre cum și-a inceput afacerea și cum a pierdut-o. In a doua parte - despre…

- Cum sa reducem incalzirea globala cu niște explozii uriașe pe Luna ● Uniunea Europeana este vinovata de dispariția broaștelor la nivel global ● Codul nu a disparut in apele suedeze, dar nici bine nu se simte