Pro și contra dezbaterii prezidențiale Ce arată studiile? ​​O parte din cei din bula mea de Facebook spun ca nu e nevoie de o dezbatere ca doar nu sunt niște necunoscuți cei care se bat sa ajunga la Cotroceni, iar lumea le știe capacitatea și intențiile. Prin urmare dezbaterea e inutila și secundar, costisitoare. O alta parte din prietenii din bula mea spun ca pentru a caștiga într-o competiție corect e sa se bata argumentele între ele, nu persoanele fizice care le întrupeaza. Prin urmare e esențial sa vedem ce vrea PNL sa faca având Președinția și cum vede PSD o Românie cu un președinte propriu instalat la Cotroceni. Una… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, candidatul USR la alegerile prezidențiale 2019, și-a recunoscut infrangerea, duminica seara, intr-un mesaj postat pe Facebook. Acesta le-a transmis susținatorilor sai ca va continua sa lupte pentru o Romanie ce „se modernizeaza și se curața de corupție”.

- Eliminarea imunitații și a privilegiilor politicienilor reprezinta unul dintre principiile fundamentale ale candidatului umanist: „Este o condiție esențiala pentru a eradica abuzurile și corupția, pentru a construi cu demnitate, onoare și curaj o Romanie umanista prospera și respectata. Imunitatea…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a adus lamai in Parlament. ”Exact cum am spus... o lamaie pentru Ponta și una pentru Tariceanu. Sa te haituiasca ani de zile Noua Securitate, sa fii votat in 2016 pentru a lupta impotriva Noii Securitați și sa ajungi sa votezi in 2019 pofta BIZARULUI de la Cotroceni…

- Florentin Pandele a anunțat, duminica seara, ca, deși a strans peste 250.000 de semnaturi, se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale, pentru a nu ii face rau soției lui, Gabriela Firea, care se ocupa de campania electorala a PSD. „Cand am anuntat intentia de a candida, Gabi nu mai era in conducerea…

- "Cum sa te anunți un președinte bun pentru romani daca nu negand de zeci de ori ca ai de gand sa candidezi? Inainte, desigur, de a anunța ca candidezi! Daca nici asta nu prinde la poporul simtitor, nu știu zau...", a scris Radu Herjeu pe pagina sa de Facebook. Cumpanasu: In doi ani demisionez…

- "M-am gandit de multe ori la acest lucru, dar deja nu mai pot da acelasi raspuns la nesfarsit. Va intreb pe voi: este cazul sa candidez la presedintia Romaniei? Este o intrebare foarte importanta pe care v-o adresez si am nevoie de sfatul dumneavoastra. Pentru cei care considera ca DA, vreau sa va…

- "In ultimele saptamani, am primit mii de mesaje care m-au incurajat sa candidez la alegerile pentru Cotroceni. Am fost onorat ca Partidul Mișcarea Populara sa ma considere prezidențiabil. M-a bucurat, de asemenea, susținerea platformei Alternativa Dreapta și suportul aratat de numeroși lideri ai…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu merge inainte cu planul de a candida la Presedintia Romaniei, desi nu beneficiaza de sprijinul propriului partid. Sustinatorii lui Plesoianu au inceput sa stranga semnaturi in Bucuresti, dupa o mobilizare pe Facebook.Pe reteaua de socializare au aparut fotografii…