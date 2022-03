Prizonierii de razboi din Insula Șerpilor au fost eliberați in urma unui schimb facut intre Ucraina și Rusia. „Joi, din ordinul președintelui Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de razboi. Zece militari ai noștri au fost eliberați in schimbul a 10 ocupanți capturați”, a postat pe Telegram Iryna Vereshchuk, viceprim-ministru – ministru pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar de Ucraina. Potrivit lui Vereshchuk, 11 marinari ruși salvați de pe o nava scufundata in apropiere de Odesa au fost, de asemenea, transferați joi in Rusia. In urma acestui schimb, 19 marinari ucraineni…