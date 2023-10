Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va putea sa mai diminueze sau sa taxeze in plus investitiile prosumatorilor, daca acestia ajung la o capacitate de productie de peste 8% din puterea totala instalata a Romaniei, potrivit lui Bende Sandor, presedintele Comisiei pentru…

- Sistemul energetic romanesc se apropie de numarul maxim de prosumatori care pot fi racordați in rețea. Fenomenul a luat amploare in ultima perioada, puterea instalata a prosumatorilor a depașit 1.000 de MW și deja au aparut probleme in sistem, afirma Bende Șandor, președintele Comisiei de industrii…

- Virgil Popescu, presedintele Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputatilor, a anunțat vineri, 22 septembrie, ca Romania a depasit cifra de 3 miliarde cubi - cantitate de gaze naturale in depozite.Potrivit fostului ministru al Energiei, cantitatea este cu aproape 5% mai…

- Romania a depasit cifra de 3 miliarde de metri cubi – cantitate de gaze naturale in depozite, cu aproape 5% mai mult decat tinta de inmagazinare a gazele necesare pentru sezonul rece. Anuntul a fost facut de Virgil Popescu, presedintele Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputatilor,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea achizitioneaza in schimbul sumei de 4.279.425,82 de lei 861.750,47 de euro , fara TVA servicii de executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "Servicii sociale integrate prin dezinstitutionalizarea persoanelor adulte…

- Cererea de energie electrica a inceput sa creasca, insa ar putea exista probleme pe zona de distribuție, din cauza lipsei investițiilor, a declarat Bende Sandor, președintele Comisiei Industrie și Servicii din Camera Deputatilor, in cadrul unei conferințe organizate de Oxygen Events pe tema schimbarilor…

- Legea privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile si cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei si transporturilor pe care am inițiat-o alaturi de Virgil Popescu, fostul Ministru al Energiei și de colegii din Comisia pentru Industrii și Servicii din PNL, PSD și UDMR a fost promulgata…

- UPDATE: Marcel Ciolacu a anuntat ca Simona Bucura Oprescu si Natalia Intotero au fost votate de conducerea PSD pentru a fi propuse sa conduca Ministerul Muncii si Ministerul Familiei.”Sunt doua doamne care, doamna Bucura este presedinta comisiei de administratie din Parlament, cu experienta clara in…