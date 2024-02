Emil Dumitru(PNL): ”Fosta conducere APIA nu a reușit să implementeze aceste soluții informatice în niște termene rezonabile” Emil Dumitru (PNL) vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultura, Silvicultura, Industria alimentara și Servicii specifice din Camera Deputaților, a vorbit in emisiunea Puterea Știrilor de la PS News, despre rolul important pe care il are APIA(Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura), despre felul cum s-a realizat managementul instituției de catre fosta conducere și despre cateva dintre schemele agricole, importante cum ar fi, schema pe inverzire 04. De asemenea, acesta a criticat fosta conducere APIA. ”Asta trebuie sa știe lumea, ca, din pacate, fosta conducere APIA nu a reușit sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

