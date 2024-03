Aplicarea Green Deal in statele Uniunii Europene ar putea fi amanata cu cel puțin 20 de ani, pentru a se putea apropia de un termen cat de cat realist. Președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, Sandor Bende, a dezvaluit ca deja se discuta in culise ca viitorul Parlament European va pune o […] The post Jocuri de culise in UE. Green Deal se amana cu 20 de ani first appeared on Ziarul National .