Adoptarea noului proiect legislativ referitor la Romania Educata, investițiile in infrastructura, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența și pastrarea orelor de clasa in format fizic sunt prioritațile pe care le-a anunțat noul ministru al Educației, Ligia Deca, aflata in a doua saptamana de mandat. „O prioritate a mandatului meu este finalizarea proiectelor legislative din cadrul Romaniei Educate. Am primit peste 9.000 de amendamente. Si ca sa armonizam actele normative, avem discutii cu specialisti”, a transmis joi Deca , in cadrul unei conferințe de presa. Conform acesteia,…