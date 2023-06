Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CIA, William Burns, s-a deplasat la Beijing in luna mai pentru a se intalni cu omologii sai, prima vizita de acest fel a unui oficial american in China de cand Washingtonul a doborat in februarie un presupus balon de spionaj chinez, transmite AFP. Cu ocazia acestei calatorii, Burns „a subliniat…

- Presedintele Emmanuel Macron l-a felicitat pe presedintele Tayyp Erdogan pentru realegerea in functie, informeaza Rador.El a scris pe Twitter: "Franta si Turcia au mari incercari de infruntat impreuna: revenirea pacii in Europa, viitorul aliantei euroatlantice, Marea Mediterana. Impreuna cu presedintele…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, controversatul Mohammed bin Salman, face totul pentru a-l aduce pe Lionel Messi (36 de ani) la Riad nu doar ca ambasador al turismului, ci și ca jucator la Al-Hilal. Iar fostul capitan al Barcelonei atrage tripleta blaugrana Busquets-Alba-Roberto Leo Messi se apropie…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) ar urma sa fie dat afara de la Al Nassr Riyadh, locul secund in clasamentul primei ligi din Arabia Saudita. Mohammed bin Salman (37 de ani), prințul moștenitor al Arabiei Saudite și conducatorul din umbra al formației Al Nassr Riyadh, s-ar fi decis sa se desparta de Cristiano…

- Insuși prințul moștenitor Mohammed bin Salman se implica pentru a transforma fotbalul intr-o campanie de promovare a Arabiei Saudite. MBS incearca sa atraga cei mai buni jucatori din fotbalul european. ...

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut marți o convorbire telefonica cu prim-ministrul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Xi Jinping a aratat ca in prezent, relațiile dintre China și Arabia Saudita intra in cea mai buna perioada. Anul trecut, in cadrul vizitei de stat in Riad, s-a organizat cu succes…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat marti recenta incalzire a relatiilor dintre Iran si Arabia Saudita, in cadrul unei discutii telefonice cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, potrivit televiziunii de stat chineze CCTV, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- Cu doar cinci ani in urma, prințul moștenitor, Mohammed bin Salman, conducatorul de facto al Arabiei Saudite, l-a ridiculizat pe liderul suprem al Iranului, despre care a spus ca „il face pe Hitler sa arate bine”. Saptamana trecuta, in urma unui anunț care a uimit intreaga lume, saudiții au restabilit…