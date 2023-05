Prințul Harry a avut un loc complet neașteptat la ceremonia de incoronare a Regelui Charles. Inclusiv presa straina a remarcat acest aspect. Mai exact, potrivit DPA, printul Harry, duce de Sussex, a stat in randul al treilea la ceremonia de incoronare a tatalui lui, regele Charles al III-lea, la doua randuri in spatele fratelui sau, William, print de Wales, arata Agerpres. Harry, purtand medaliile militare prinse la sacou, si-a facut sambata intrarea in Abatia Westminster in timp ce vorbea cu verisoara lui printesa Beatrice si cu sotul acesteia, Edoardo Mapelli Mozzi. Sursa citata mai scrie ca…