Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a minimizat coronavirusul și și-a exprimat scepticismul cu privire la vaccinuri, CEO-ul Tesla și SpaceX, Elon Musk, a spus ca el și copiii sai au fost vaccinați. „Știința este fara echivoc”, a spus Musk intr-un interviu pentru Time, publicat luni, alaturi de desemnarea lui ca Persoana anului…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla si SpaceX a fost desemnat de revista Time „Persoana anului 2021”. El a fost in prim planul stirilor din intreaga lume, avand in vedere ca afacerile sale continua sa reprezinte viitorul automobilelor si al calatoriilor in spatiu, informeaza Today.com.

- Barbados a devenit luni republica, intrerupand legaturile imperiale si domnia reginei Elisabeta a Marii Britanii, la 400 de ani de la sosirea navelor engleze pe insula din Caraibe, relateaza Reuters. Insula Barbados a fost celebra pentru ca devenise un loc preferat al piraților, mai ales ca…

- Elon Musk, 6 copii din relațiile anterioare Elon Musk este unul dintre cei mai bogați oameni din lume și are cui sa imparta averea. Asta deoarece fondatorul Tesla și SpaceX are nu mai puțin de 6 copii! Nevada Alexander Musk Primul copil al lui Elon Musk s-a nascut in 2002. La 2 ani dupa ce fondatorul…

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, crede ca in viitor, oamenii se vor naște și vor locui in colonii spațiale și vor veni pe Pamant doar in vizita, ca intr-o vacanța. Din punctul sau de vedere, aceste colonii spațiale sunt mai relevante decat colonizarea unei planete, cum ar fi…

- Meghan Markle i-a dezvaluit unui fost asistent al sotului sau ca printului Harry i se aduceau "reproșuri constante" de catre familia regala, pentru relatia tensionata pe care ea o avea cu tatal sau, potrivit unor mesaje dezvaluite în fata unui tribunal si aparute în presa, relateaza…

- Premierul Marii Britanii Boris Johnson a declarat sambata ca a vorbit cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care se odihnește pentru urmatoarele doua saptamani la recomandarea medicilor, și ca suverana de 95 de ani este ”intr-o forma foarte buna”, relateaza AFP, citata de News.ro . ”Am vorbit…

- Elon Musk vrea ca Jeff Bezos sa știe ca el e numarul unu, folosindu-se mai nou de un emoji pentru a-l ironiza pe rivalul sau, relateaza Bloomberg.CEO-ul Tesla și SpaceX a raspuns unei postari facute de Bezos luni cu un emoji al unei medalii de argint dupa ce diferența dintre averea celor mai…