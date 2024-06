Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va avea avioane de lupta F-16 Block 70 și le va asigura mentenanța la o uzina din țara, fara sa fie nevoita sa le trimita in strainatate. Acest anunț a fost transmis de ministrul interimar al Apararii al Bulgariei, Atanas Zapryanov. Potrivit presei de la Sofia, ministrul “a dat asigurari” ca…

- Potrivit MAE, acestea se vor efectua pe timpul zilei si vor implica organizarea si reglementarea temporara a circulatiei rutiere pe pod, traficul desfasurandu-se pe o singura banda cu regim asigurat de accesibilitate si de semnalizare prin indicatoare rutiere si personal de dirijare. ”MAE le recomanda…

- Durau Park va invita sa sarbatoriți Paștele in aer liber, oferindu-le celor mici, dar și dumneavoastra, cateva ore de relaxare și distracție in aer liber. Principala atracție de luni, 6 mai, cea de-a doua zi de Paște, va fi evenimentul de tip vanatoare de oua (30 de minute-1 ora), destinat copiilor…

- Comisia Europeana este pe punctul de a depune o plangere la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru faptul ca Bulgaria nu respecta legislația in domeniul achizițiilor publice. Acest lucru reiese din pachetul de sancțiuni din aprilie pentru neindeplinirea angajamentelor care decurg din aderarea…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei, Dimitar Radev, a declarat joi ca aderarea Bulgariei la zona euro ar putea fi amanata pentru sfarsitul anului 2025, in loc sa aiba loc la 1 ianuarie 2025, asa cum era planificat initial.

- „Raportul Letta, din ce am inteles pana acum de la echipa mea, este favorabil Romaniei si sunt chiar doua exemple unde suntem citati in sens pozitiv. Vom mai detalia despre raportul Letta, in masura in care il studiem si cu echipa noastra, dar si in Consiliu, iar in ce priveste Air Schengen, da, am…

- Prezenta grupului petrolier rus Lukoil in Bulgaria este greu de ignorat, in conditiile in care detine cea mai mare rafinarie din tara vecina plus o retea de peste 220 de benzinarii, insa aceasta co-existenta pasnica si profitabila este zdruncinata de razboiul din Ucraina, astfel ca acum Lukoil vrea…

- Jean-Francois Dauphin, seful misiunii FMI in Bulgaria, si-a exprimat increderea ca aderarea tarii la zona euro pana in 2025 este un obiectiv realist, transmite Novinite.Declaratia vine dupa evaluarea performantei economiei bulgare de catre FMI, care se asteapta in acest an la un avans al PIB-ului de…