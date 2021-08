Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle nu are o relație buna cu tatal ei, parerea nu prea buna fiind prezenta de ambele parți. Iata insa ca noi declarații ale fratelui ei demonstreaza ca nici acesta nu are o parere prea buna despre sora lui. Meghan Markle a fost desființata de Thomas Markle Jr, fratele ei, intr-un show de televiziune…

- Serialul “Stapanul Inelelor”, inspirat din saga fantastica de J.R.R. Tolkien, va fi difuzat in toata lumea din 2 septembrie 2022. Amazon, care a achizitionat in 2017 drepturile de difuzare ale acestei productii pentru o suma estimata la 250 de milioane de dolari, a precizat intr-un comunicat ca “filmarile…

- Printul Harry, duce de Sussex, a semnat un acord pentru a-si publica memoriile, a anuntat luni Penguin Random House, informeaza NBC.Editura a descris volumul ca „expunere definitorie a experientelor, aventurilor, pierderilor si lectiilor de viata care au ajutat la formarea lui”.Printul…

- Meghan Markle și Prințul Harry au ajuns din nou in atenția presei mondene internaționale. Daca saptamana trecuta, atenția era indreptata catre Prințul Harry prin interviul acordat prezentatoarei Oprah Winfrey in care recunoștea ca a avut o problema cu consumul excesiv de alcool in urma cu cațiva ani…