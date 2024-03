Stiri pe aceeasi tema

- Un efect al numarului mare de critici la adresa Casei Regale britanice, cel puțin pentru Ducii de Sussex, a fost izolarea acestora. Dar, conform tabloidelor din Albion, Meghan Markle primește o noua lovitura, find vorba de restricțiile pecare le va avea in Marea Britanie de acum inainte.

- Prințul Harry s-a grabit sa ajunga in Marea Britanie, dupa ce a aflat ca tatal sau, Regele Charles al III-lea, a fost diagnosticat cu cancer. Potrivit presei britanice, ducele de Sussex a ajuns la Londra marți seara, fara soția lui Meghan Markle. De asemenea, el nu s-a intalnit cu fratele lui mai mare,…

- Un elicopter a aterizat marti dupa-amiaza in gradinile Palatului Buckingham, dar nu este clar cine se afla la bord sau care este scopul aterizarii sale, a relatat SkyNews, in timp ce tabloidul The Daily Mail scrie ca printul Harry a fost vazut sosind marti la Clarence House pentru o "scurta intalnire"…

- Meghan Markle, actuala Ducesa de Sussex, a trecut prin numeroase transformari de-a lungul vieții sale, inclusiv in ceea ce privește aspectul sau sentimental. Inainte de a deveni parte a Familiei Regale britanice prin casatoria cu Prințul Harry in 2018, Meghan a avut o casatorie anterioara, care a captivat…

- Daca pe modelul “sportivul anului”, “fotbalistul anului”, “scriitorul anului” etc. s-ar face o astfel de alegere si pentru politicieni, mi-as permite o optiune. Nu i-as spune insa “politicianul anului”, ci mai degraba “cel mai influent politician al anului 2023”, iar alegerea ar fi… Nicolae Ceausescu.…