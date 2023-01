Prințul Harry dezvăluie că a ucis 25 de talibani pe când era pilot de elicopter și a fost trimis de armata britanică în Afganistan Harry a povestit, in cartea sa de memorii, ca a invatat in cadrul antrenamentului sau militar cum sa isi ucida inamicii si ca acest lucru facea parte din munca lui, iar, datorita echipamentului video, a putut numara exact numarul de talibani pe care i-a ucis in timp ce servea in armata britanica in Afganistan, potrivit unor fragmente din carte prezentate de ziarul britanic The Telegraph, preluat de Agerpres . „Mi se parea esential sa nu-mi fie teama de acest numar. Deci, acest numar este in cazul meu 25. Nu este un numar care ma umple de satisfactie, dar nici unul care sa ma faca sa ma simt stanjenit”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry a dezvaluit in volumul sau de memorii ca a ucis 25 de „talibani” atunci cand era angajat ca pilot de elicopter pe frontul din Afganistan si ca trebuia sa isi considere tintele „ca niste piese de sah”, asa cum a fost invatat in timpul antrenamentelor militare, pentru a putea sa traga asupra…

- Harry a mai spus ca trebuia sa isi considere tintele "ca niste piese de sah", asa cum a fost invatat in timpul antrenamentelor militare, pentru a putea sa traga asupra unor oameni, a raportat joi cotidianul britanic The Telegraph, citat de AFP.Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a petrecut 10…

- Printul Harry scrie in autobiografia „Spare" (Rezerva) ca printul William „l-a trantit la podea" in timpul unei confruntari in Londra, in 2019, in contextul tensiunilor dintre familia regala și Meghan Markle.

- Printul Harry scrie in autobiografia "Spare" (Rezerva) ca printul William "l-a trantit la podea" in timpul unei confruntari la Londra in 2019, potrivit relatarii The Guardian care a obtinut o copie a cartii ce va fi lansata saptamana viitoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prințul Harry scrie in autobiografia sa „Spare” („Rezerva”) ca prințul William „l-a trantit la podea” in timpul unei confruntari la Londra in 2019, potrivit relatarii The Guardian care a obținut o copie a carții ce va fi lansata saptamana viitoare. In autobiografia sa foarte așteptata, „Spare”,…

- Prințul Harry scrie in autobiografia sa, „Spare” (Rezerva) ca Prințul William „l-a trantit la pdoea” in timpul unei confruntari care a avut loc la Londra, in 2019, relaetaza The Guardian , care a obținut o copie a carții ce urmeaza sa fie lansata saptamana viitoare. Confruntarea a avut loc, potrivit…

- Printul Harry sustine in cartea sa autobiografica "Spare" (Rezerva) ca a fost batut in 2019 de fratele sau, William, mostenitorul coroanei, dupa o cearta legata de casatoria sa cu actrita Meghan Markle, scrie The Guardian, care a avut acces la volumul ce urmeaza sa fie publicat in curand.

- Printul Harry scrie in autobiografia "Spare" (Rezerva) ca printul William "l-a trantit la podea" in timpul unei confruntari la Londra in 2019, potrivit relatarii The Guardian care a obtinut o copie a cartii ce va fi lansata saptamana viitoare. In autobiografia sa foarte asteptata, "Spare", printul Harry…