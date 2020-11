Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles a sarbatorit sambata implinirea a 72 de ani intr-un mod discret. Obisnuitele salve de tun trase in toata tara in onoarea zilei de nastere a lui Charles au fost suspendate anul acesta din cauza pandemiei, potrivit Ministerului Apararii, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.Fiul cel mare…

- Germania va desfasura pana la 15.000 de soldati pentru a acorda sprijin autoritatilor civile in lupta impotriva numarului in crestere de cazuri de noul coronavirus, care au ajuns la cel mai ridicat nivel din luna aprilie, a anuntat luni Ministerul Apararii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Germania…

- Cea mai înalta instanța germana a permis marți parinților unei adolescente decedate sa-i acceseze direct contul de Facebook, lucru împotriva caruia gigantul digital s-a opus, a anunțat avocatul lor, potrivit AFP.Curtea Federala de Justiție autorizase deja în 2018 parinții acestei…

- Protestatarii impotriva masurilor anti-COVID-19 luate de autoritatile germane si persoanele care refuza sa poarte masti de protectie pot fi numiti ‘Covidioti’, au decis miercuri procurorii germani, respingand plangerile penale formulate impotriva unuia din co-liderii Partidului Social Democrat (SPD),…

- Ministrul german al economiei a declarat luni ca persoanele care l-au insultat și scuipat pe Jens Spahn, ministrul sanatații german, au încalcat constituția, relateaza Reuters.O înregistrare video postata pe Twitter de un jurnalist al cotidianului Bild arata o mulțime de câteva…

- Starea de sanatate a opozantului rus Aleksei Navalnii inregistreaza ”unele ameliorari”, a anuntat vineri spitalul din Berlin unde acesta este tratat dupa ce a fost victima unei posibile otraviri in Rusia, potrivit autoritatilor germane, transmite AFP. ”Au existat unele ameliorari ale simptomelor cauzate…